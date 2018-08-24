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Личность мужчины, который украл 50 тысяч евро у жителя Испании в Минске, установлена

24.08.2018

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21 видео

Личность мужчины, который украл 50 тысяч евро у жителя Испании в Минске, установлена

Им оказался 34-летний минчанин. Момент кражи попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. 16 августа на улице Кропоткина 43-летний турист переходил пешеходный переход в столице с расстегнутым рюкзаком, где находился сверток с деньгами. Этим и воспользовался случайный прохожий, который шел позади испанца. Мужчина вытащил сверток и скрылся. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан. К слову, это не первая уголовная ответственность минчанина. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Деньги изъяты. Известно, что из 50 тысяч подозреваемый успел потратить только 200 евро. 