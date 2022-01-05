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В режиме правды | Люди из народа о социальной политике Беларуси в сравнении с другими странами

05.01.2022

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В режиме правды | Люди из народа о социальной политике Беларуси в сравнении с другими странами

Лечение каждого пациента с коронавирусом обходится в США примерно 30 тысяч долларов. И это только по страховке! В Германии примерно 10 тысяч. Но если заболевшему нужна вентиляция легких, то цифру умножат минимум на четыре, сохраняя при этом принцип: есть страховка - есть качественное лечение.

Такие данные приводят авторы проекта "В режиме правды", новый выпуск которого в эфире вечером 5 января. Люди из народа о социальной политике Беларуси в сравнении с другими странами. Не пропустите - будет интересно!

В режиме правды

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