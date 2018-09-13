Милиционеры спасли минчанку от суицида

Цена жизни - доли секунды. От прыжка в никуда 29-летнюю минчанку спасли двое милиционеров. Инцидент произошел накануне во Фрунзенском районе Минска. От шага отчаяния девушку отделяли мгновения. Известно, что к столь кардинальному решению дама пришла из-за внутренних переживаний. И до последнего момента она оставалась непреклонна в своих намерениях. Даже голос матери девушку не отрезвил. Стечение обстоятельств и профессионализм правоохранителей помогли сохранить минчанке жизнь. Можно ли сохранить хладнокровие в такой ситуации - выяснила Карина Пашкова.

Это видео нам предоставили очевидцы. На кадрах видно, что девушку от падения вниз отделяют лишь несколько неосторожных движений. Доли секунд, слезы и мольбы матери, и все же отчаянная барышня решает прыгать и даже успевает оттолкнуться от парапета, когда ее буквально в воздухе подхватывает милиционер.

Милиционеров на место вызвали очевидцы. Некая женщина обратилась к правоохранителям с просьбой помочь девушке, которая сидит на балконе восьмого этажа и, видимо, собирается прыгнуть вниз.

Изначально милиционер пытался вести с девушкой диалог и убедить ее слезть с балконной рамы, Но после недолгой беседы стало понятно, что в своем решении леди непреклонна. Необходимо переходить к более активным действиям. К этому моменту на место уже приехали бойцы МЧС и медики.

В это время Алексей и Дмитрий поднялись в квартиру, на балконе которой и развернулась эта картина. Дверь, к счастью, была не заперта.