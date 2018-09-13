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Милиционеры спасли минчанку от суицида
13.09.2018
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Милиционеры спасли минчанку от суицида
Цена жизни - доли секунды. От прыжка в никуда 29-летнюю минчанку спасли двое милиционеров. Инцидент произошел накануне во Фрунзенском районе Минска. От шага отчаяния девушку отделяли мгновения. Известно, что к столь кардинальному решению дама пришла из-за внутренних переживаний. И до последнего момента она оставалась непреклонна в своих намерениях. Даже голос матери девушку не отрезвил. Стечение обстоятельств и профессионализм правоохранителей помогли сохранить минчанке жизнь. Можно ли сохранить хладнокровие в такой ситуации - выяснила Карина Пашкова.
Это видео нам предоставили очевидцы. На кадрах видно, что девушку от падения вниз отделяют лишь несколько неосторожных движений. Доли секунд, слезы и мольбы матери, и все же отчаянная барышня решает прыгать и даже успевает оттолкнуться от парапета, когда ее буквально в воздухе подхватывает милиционер.
Милиционеров на место вызвали очевидцы. Некая женщина обратилась к правоохранителям с просьбой помочь девушке, которая сидит на балконе восьмого этажа и, видимо, собирается прыгнуть вниз.
Изначально милиционер пытался вести с девушкой диалог и убедить ее слезть с балконной рамы, Но после недолгой беседы стало понятно, что в своем решении леди непреклонна. Необходимо переходить к более активным действиям. К этому моменту на место уже приехали бойцы МЧС и медики.
В это время Алексей и Дмитрий поднялись в квартиру, на балконе которой и развернулась эта картина. Дверь, к счастью, была не заперта.
К счастью, эта история закончилась благополучно. Девушку спасли и передали медикам. По словам матери, ее дочь является аспиранткой одного из столичных вузов. Приличная семья - говорят и в милиции, и соседи. Увы, получить ответ на главный вопрос - зачем - от самой девушки не удалось. Сейчас с ней будут работать специалисты, которые, будем надеяться, смогут помочь молодой женщине найти цели, ради которых все-таки стоит жить. И, возможно, встретиться со своими спасителями Дмитрием и Алексеем.