Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюИнформационно-аналитическиеЭкономическиеПознавательныеХроникально-документальныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!СделаноЭкономика дня

Выпуски

21 видео

Милиция Гродно задержала троих парней по подозрению в краже зерна

По информации правоохранителей, молодым людям стало известно, что на складе одного из местных сельхозпредприятий находится зерно. Причем, территория не охраняется. Тогда у трио и созрел план. На дело парни отправились ночью. Они подъехали к воротам, взломали их и забрали более 800 килограммов зерна. Вскоре оперативники установили всех троих фигурантов. Подозреваемых задержали. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Кража".