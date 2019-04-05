Милиция Гродно задержала троих парней по подозрению в краже зерна

По информации правоохранителей, молодым людям стало известно, что на складе одного из местных сельхозпредприятий находится зерно. Причем, территория не охраняется. Тогда у трио и созрел план. На дело парни отправились ночью. Они подъехали к воротам, взломали их и забрали более 800 килограммов зерна. Вскоре оперативники установили всех троих фигурантов. Подозреваемых задержали. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Кража".