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Милиция Гродно задержала троих парней по подозрению в краже зерна05.04.2019
Оборона Отечества02.09.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (16.07.2022)16.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (15.07.2022)15.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (14.07.2022)15.07.2022
Милиция Гродно задержала троих парней по подозрению в краже зерна
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По информации правоохранителей, молодым людям стало известно, что на складе одного из местных сельхозпредприятий находится зерно. Причем, территория не охраняется. Тогда у трио и созрел план. На дело парни отправились ночью. Они подъехали к воротам, взломали их и забрали более 800 килограммов зерна. Вскоре оперативники установили всех троих фигурантов. Подозреваемых задержали. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Кража".