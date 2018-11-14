На день рождения 19-летнему минчанину подарили марихуану

Необычный сюрприз на день рождения может вылиться для именинника и гостя тюремным сроком. По информации милиции, подарком на 19-летие минчанина стала марихуана. Оперативниками установлено, что во время празднования, один из гостей пообещал сделать презент через несколько дней, мол, на тот момент не имел денег. Надо отметить, что друг свое обещание сдержал, и уже через несколько дней вручил сувенир - 5 с половиной граммов марихуаны. Впрочем, радость от сюрприза длилась недолго - по дороге домой именинника задержал наркоконтроль.