На территорию ЕАЭС пытались ввезти иностранные автомобили по поддельным документам

62 автомобиля на 2 миллиона рублей. На территорию ЕАЭС пытались ввезти иностранный транспорт по поддельным документам или перебитым VIN-номерам. Более 6 десятков попыток нарушить закон пресечено гродненскими таможенниками. В результате проверок изъято 30 легковых машин, 28 грузовых и 6 полуприцепов. Как сообщается, транспорт переправляли для дальнейшей перепродажи. А для пересечения границы использовали поддельные либо недействительные документы на уже якобы зарегистрированные на территории ЕАЭС транспортные средства, чаще те, которые побывали в авариях. ГТК возбудил ряд уголовных дел, одно из них - в отношении граждан России, которые, специализировались на грузовиках. Или, к примеру, белорус, который в течение двух лет незаконно ввез 11 транспортных средств для личного пользования - затем автомобили передавались третьим лицам без соответствующего таможенного оформления и уплаты платежей. В числе задержанных - элитные легковые авто. Как правило, они находятся в лизинге, и после пересечения границы подаются собственником в розыск.