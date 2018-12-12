Инцидент произошел сегодня около 7 утра. На кадрах видно, как человек переходит проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы Калинина. В этот момент по дороге мчит "Форд-Эскорт". Водитель, а это 72-летний пенсионер, начинает останавливаться слишком поздно. От удара 49-летнюю женщину отбросило на несколько метров. С различными травмами ее доставили в больницу. О ее судьбе пока ничего не сообщается. По версии ГАИ, водитель "не предоставил преимущество пешеходу". По факту ДТП проводится проверка.