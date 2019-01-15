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"Наши". Анна Максимова

Она стремительно ворвалась в мировой триатлон, когда выиграла серебро престижного айронмена в Барселоне. При этом Анна Максимова показала лучшее время в истории среди всех спортсменок из стран СНГ. Сегодня она ставит перед собой новые амбициозные цели и замахивается даже на олимпийский Токио. Как удается совмещать профессиональный спорт и учебу в университете?