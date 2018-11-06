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"Наши". Чингиз Аллазов

06.11.2018

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"Наши". Чингиз Аллазов

Если для кого-то спорт - это хобби, то для него - жизнь! За 10 лет своей карьеры он провел около 300 поединков всего с пятью поражениями. Многократный чемпион мира и Европы по таиландскому боксу и версии К-1 Чингиз Аллазов.