Она могла стать чемпионкой по художественной гимнастике, но предпочла спорту искусство танца, став народной артисткой Беларуси и ведущей балериной Большого театра. Ее боготворили зрители, а коллеги называли легендой. С гастролями она побывала во многих странах мира. Но в один момент сложная травма едва не поставила на карьере крест. Не просто заново научиться ходить, но и вернуться на сцену, чтобы вновь блистать. Прима-балерина Большого театра Ольга Гайко в проекте"Наши".