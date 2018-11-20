Почти два миллиона рублей незаконного дохода и десятки потерпевших. Нашумевшая история с продажей недвижимости под Минском дошла до суда. Напомним, на протяжении нескольких лет житель столицы продавал участки в районе. Клиентам он обещал построить дома, но дальше слов дело не шло. Более того, владельцами одной жилплощади оказывались сразу несколько семей. Когда афера вскрылась, в СК возбудили уголовное дело. Впрочем сегодня в суде действия мужчины рассматривают уже по другой статье. На заседании присутствовал и мой коллега. Все подробности у Александра Камовича.

В суде Центрального района Минска сегодня началось рассмотрение уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. На скамье подсудимых житель Минска, который, по данным следствия, под предлогом строительства квартир и домов обманом завладел почти двумя миллионами рублей. Отмечу, что потерпевшими числятся почти 30 семей.

Эту историю мы рассказывали в нашей программе еще летом. Тогда к нам обратились люди, которые пострадали от действий нечестного риелтора. Тогда на удочку к продавцу попалась знаменитая белорусская бегунья Ольга Мазуренок. Мама спортсменки Елена вспоминает, что долго искали площадку рядом со столицей и выбор пал на участок в деревне Лапоровичи. После сделки оказалось, что продавец свои обязательства выполнять не хочет - дом пришлось достраивать самим. Более того, оказалось, что в построенном доме прописан и сын того самого риелтора.

Андрей Симонович также стал одним из владельцев новостроя. И, как выяснилось, не единственным. Вообще на участке должны были стоять два двухуровневых дома. А по факту их три. Причем каждый из них одновременно принадлежит нескольким семьям.

После многочисленных обращений в правоохранительные органы и шумихи в СМИ в СК возбудили уголовное дело в отношении продавца по статье "Мошенничество". До суда дело переквалифицировали в присвоение или растрату. Сегодня потерпевшие готовы идти до конца.