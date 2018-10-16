Настоящий склад боеприпасов обнаружили у жителя Костюковичей

Проверку в его доме провели сотрудники ГУБОП. У правоохранителей была информация о том, что владелец хранилища может быть причастен к незаконному обороту оружия. Надо сказать, ассортимент был представлен весьма широко. Оперативники изъяли пистолет, предположительно, марки ПМ, магазин, снаряженный восемью патронами калибра 9 мм, еще 38 охотничьих патронов различного калибра, 1 патрон калибра 5,6 мм, а также порох - общая масса которого более килограмма. Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы могут быть использованы по своему целевому назначению.