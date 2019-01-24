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Нелли Драко и маленькие модели Настя Пархоменко и Настя Каленик

24.01.2019

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Нелли Драко и маленькие модели Настя Пархоменко и Настя Каленик

Нелли Драко, руководитель проектов модельного агентства, и маленькие модели Настя Пархоменко и Настя Каленик про участие в престижном показе во Флоренции