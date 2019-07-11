Смерть наступила в результате механической асфиксии. Новые обстоятельства в деле о гибели двухлетнего ребенка в Лепеле. Как мы уже рассказывали, утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию с просьбой о розыске ее двухлетнего сына, мальчишка, вроде бы, пропал в парке. В ходе поиска выяснилось, что женщина указала ложные сведения. Когда специалисты изучили записи камер видеонаблюдения, то поняли: в парке мать находилась одна. В ходе осмотра дома семьи в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство ребенка". По подозрению в преступлении была задержана мать мальчика и ее сожитель. Был проведен ряд экспертиз, с обвиняемой провели очную ставку и следственный эксперимент. На сегодня матери предъявлено обвинение, и к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.