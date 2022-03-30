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В режиме правды | О флагмане белорусской промышленности
30.03.2022
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В режиме правды | О флагмане белорусской промышленности
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Пандемия и санкции лишь подтвердили: выигрывает тот, кто все умеет делать сам. Благо ставку на импортозамещение белорусы сделали давно.
Например, машиностроение. В республике это флагманский сегмент промышленности. За годы независимости удалось не просто укрепить, но и создать новые производства, которые знают в разных точках планеты.
"Белорусские тракторы никому не нужны, машиностроительные производства тотально устарели, неэффективны и приносят одни убытки!" - что только не кричат злопыхатели о тяжелой промышленности Беларуси. Мол, спасут нас только западные инвестиции и то после приватизации. По сути предлагают все продать, и тогда будет нам счастье. Разберем тему в режиме правды, как всегда, только на фактах.