Следователи сообщают, что в ночь на 10 августа молодой человек в состоянии алкогольного опьянения причинил множественные телесные повреждения. Это и стало причиной смерти. На месте трагедии было найдено и предполагаемое орудие убийства, сейчас оно направлено на экспертизу. Владимир Королев продолжит тему.



Убийство случилось на окраине столицы, недалеко от Полоцкого парка, в квартире по улице Седых. Что произошло в роковую ночь - еще только предстоит установить следователям.



По предварительной информации, в ночь с 9 по 10 августа текущего года 20-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения в одной из столичных квартир на улице Седых в Минске причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой, от которых она скончалась на месте происшествия.



Следователи не раскрывают всех обстоятельств смерти девушки, также не называют причину и мотив убийства. Известно, что парню уже предъявлено обвинение. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.



Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей и родственников погибшей, изъято предполагаемое орудие преступления. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Санкция статьи предусматривает различное наказание - от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.



