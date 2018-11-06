Он находится по месту жительства, об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Мужчина по-прежнему остается в статусе подозреваемого. Но его отпустили под подписку о явке к следователю. А вот второй россиянин, которого подозревают в том, что именно он сломал водителю челюсть, все еще остается под стражей. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. За это мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Происшествие случилось 24 октября в Минске на улице Орловской. Два автомобиля с российскими номерами заблокировали маршрутку. Один из мужчин держал водителя маршрутного такси, а второй ударил его в лицо так, что сломал челюсть. Свои действия мужчины объяснили тем, что маршрутчик якобы влез не в свою полосу. Россиян задержали на следующий день по дороге на Москву.