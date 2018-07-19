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Оригинальный "трип" за две тысячи километров может стоить 10 лет свободы
19.07.2018
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Оригинальный "трип" за две тысячи километров может стоить 10 лет свободы
Житель России настолько наследил в Беларуси, что пришлось организовать международную операцию. В Минске любитель путешествий арендовал автомобиль. На нем и отправился в поездку. Однако, когда срок договора истек, работники салона связаться с клиентом уже не смогли. На поиски джентльмена удачи отправились уже милиционеры. Мужчину нашли по месту жительства, но оказалось оно в двух тысячах километров от белорусской столицы. Как удалось выйти на подозреваемого, как машина из белой превратилась в серую и какими проблемами может обернуться поездка для самого задержанного - узнал Александр Камович.
С заявлением о пропаже машины в милицию обратился директор столичного арендного сервиса. Мужчина рассказал, что в июле 49-летний гражданин России взял напрокат автомобиль "киа", но когда срок договора закончился, так его и не вернул. На связь россиянин также не выходил.
После заявления за дело взялись милиционеры. Главной зацепкой о местонахождении машины стал встроенный в автомобиль gps-навигатор. Как выяснилось, сразу после заключения сделки аренды житель города Ижевск отправился на нем в путешествие на родину. При этом, как выяснилось позже, клиент изначально имел не самые благие намерения.
По сути, началась операция международного масштаба. Чтобы найти беглеца, белорусским правоохранителям пришлось отправиться в соседнее государство и уже там искать его следы.
Сам мужчина рассказал, что продал автомобиль первому желающему за 100 тысяч российских рублей, это примерно полторы тысячи долларов. Притом, что номинальная стоимость машины минимум в 8 раз больше. Сейчас в отношении жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 "Мошенничество в особо крупном размере". Санкции данной части предусматривают до 10 лет тюрьмы.