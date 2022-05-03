От 3,5 до 22 лет колонии строгого режима. Сегодня суд Витебской области вынес приговор банде насильников. В их послужном списке изнасилование, убийство, разбой, похищение и хулиганство. По данным СК, четверо уроженцев Полоцкого района знакомились с женщинами на улице (как правило, нетрезвыми), опаивали их алкоголем с медицинскими препаратами и везли в квартиру к главарю банды на экзекуцию.

Установлено почти полсотни преступных эпизодов. Эта цепочка начала тянуться около десяти лет назад. Расследование по этому делу проходило больше года, и вот вердикт Фемиды. Продолжит тему Александр Камович.

Это видео допроса фигурантов дела об изнасиловании и убийстве. Мужчины рассказывают, как избавлялись от улик, а руководящие функции якобы имел Александр Апенько. Как установили следователи, мужчины знакомились с жертвами на улице. Выбирали, как правило, нетрезвых женщин. После знакомства продолжали с ними распивать алкоголь, куда добавляли нейролептики. Уже после бесчувственных жертв везли в квартиру Апенько, где насиловали.

Когда женщины приходили в сознание, то не могли вспомнить, что с ними произошло. Те же, кто не терял сознание, боялись обратиться в милицию. Известно, что по такой схеме банда работала почти 20 лет. Всего установлено 46 аналогичных преступлений.

В сентябре 2012 одна из их жертв - несовершеннолетняя девушка - умерла. Познакомились с ней мужчины в Полоцке, затем пригласили в кафе и подмешали в напиток психотроп.

Правда, когда ее отвезли на место экзекуции, алкоголь усилил действие наркотика, и та скончалась. Тело девушки мужчины закопали в песчаном карьере в Полоцком районе. Чтобы доказать вину подозреваемых, был проведен ряд сложнейших исследований.