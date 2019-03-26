Парень и девушка погибли в гараже в Могилеве

Двойная трагедия в Могилеве. Два человека погибли в одном из гаражей. Основная версия правоохранителей - отравление угарным газом. Тела 29-летнего мужчины и 27-летней девушки были найдены 22 марта. Сейчас СК опубликовал детали ЧП. Пара молодых людей находилась в салоне автомобиля, припаркованном в гараже на улице Симонова. Так называемых признаков насильственной смерти на трупах обнаружено не было. В это же время ключ находился в замке зажигания, а топливо в баке отсутствовало. Это дало правоохранителям основания рассматривать отравление выхлопными газами машины в качестве первоначальной версии. Вероятно, авто завели, чтобы погреться, однако дело зашло слишком далеко. Выключить двигатель уже не смогли.



Точные причины гибели, как и время смерти молодых людей, определит судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства происшествия.