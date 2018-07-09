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Перекрыт канал поставки наркотиков из России
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Перекрыт канал поставки наркотиков из России
Еще один канал поставки наркотиков перекрыт. На этот раз из России. Оперативники Минской области при поддержке СОБРа задержали крупного дилера. Им оказался 24-летний спортсмен. За отравой молодой человек ездил в соседнюю страну, а после продавал на территории Смолевичского района. Вес партии Альфа-ПВП составил без малого 800 граммов, а стоимость - 80 тысяч рублей. Не менее интересных представителей криминального мира задержали на улице и в самой столице. В подъезд дома двое мужчин зашли, чтобы забрать закладку с зельем. Отметим, приятели уже отбывали срок за незаконный оборот наркотиков, с тех пор и завязалась их дружба.
Две истории с одним финалом в материале Елизаветы Лакотко. Здоровый образ жизни на профессию наркодилера сменил 24-летний спортсмен по пауэрлифтингу. В милиции рассказали, что молодой человек организовал канал поставки психотропов в Беларусь из соседней страны. Спецоперацию по задержанию подозреваемого провели на Логойском тракте оперативники Минской области и бойцы СОБРа.
По оперативной информации, незаметно промышлять незаконным бизнесом спортсмену удавалось на протяжении пяти месяцев. Вероятно, страх быть пойманным у него отсутствовал. Мужчина лично ездил в Россию за крупной партией психотропов, а позже привозил на реализацию в нашу страну. Сейчас правоохранители выясняют, сколько товара за это время ему удалось доставить в Беларусь.
Оперативники обнаружили на территории Смолевичского района 7 тайников с наркотиками. В итоге из оборота изъято 800 граммов Альфа-ПВП, а это более трех тысяч разовых доз.
Не меньше удивила и общая стоимость порошка - 80 тысяч рублей. А на столичной улице Горецкого задержали потребителей Альфа-ПВП. Двое мужчин зашли в подъезд, чтобы забрать закладку с порошком. Таким образом они решили отметить свою встречу. Приятели познакомились в местах не столь отдаленных, где по иронии судьбы отбывали наказание за незаконный оборот наркотиков.
Расследования по этим эпизодам продолжаются. А всех антигероев нашего сюжета объединяют общие, но не благие интересы. Теперь в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело за реализацию наркотиков. А вот потребители могут лишиться свободы за приобретение порошка.