По 28 фактам подделки документов и мошеннических действий возбуждены уголовные дела

Почти в 37 тысяч рублей оценен ущерб от действий организованной преступной группы, занимавшейся подделкой официальных документов, штампов и печатей. Ее двое участников осуждены к 4 с половиной и 3 с половиной годам заключения с конфискацией всего имущества, а третий - к году ограничения свободы. Были возбуждены уголовные дела по 28 фактам подделки документов и мошеннических действий, в том числе и в отношении тех, кто пользовался услугами аферистов. Клиентскую базу составляли в основном работники госорганизаций и частных предприятий, которые по службе выезжали в командировки, в том числе заграничные. А уже при отчетах предоставляли в бухгалтерию поддельные кассовые чеки, гостиничные счета и оплату автостоянки с завышенными суммами.