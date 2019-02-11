По факту смертельного ДТП на трассе Минск - Микашевичи проводится проверка

Инцидент произошел накануне. По информации ГАИ, на 59 километре трассы в Узденском районе, в сторону столицы, водитель "пежо" пересек раздельную полосу, выехал на встречную и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "хонда". После удара последний загорелся, а водитель "пежо" оказался на проезжей части, его выбросило из машины. На место аварии прибывал экипаж МЧС, карета скорой помощи.