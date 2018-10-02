3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
НовостныеИнтервьюРасследованияТок-шоуЭкономическиеИнформационно-аналитическиеПознавательныеХроникально-документальныеСпортивныеРазвлекательныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
Погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой и задержанием
02.10.2018
Выпуски
21 видео
Погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой и задержанием02.10.2018
Оборона Отечества02.09.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 2 серия13.07.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 1 серия13.07.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (16.07.2022)16.07.2022
Погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой и задержанием
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6d3212cb-9025-4fba-85ce-8a929e293ae4/conversions/7028f3de-ed34-47f3-b56f-26fb7bfb2c02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6d3212cb-9025-4fba-85ce-8a929e293ae4/conversions/7028f3de-ed34-47f3-b56f-26fb7bfb2c02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6d3212cb-9025-4fba-85ce-8a929e293ae4/conversions/7028f3de-ed34-47f3-b56f-26fb7bfb2c02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6d3212cb-9025-4fba-85ce-8a929e293ae4/conversions/7028f3de-ed34-47f3-b56f-26fb7bfb2c02-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
В Слуцке внимание дежурного наряда ГАИ привлек водитель автомобиля "фольксваген", который своей манерой вождения вызывал определенные вопросы. На требование остановиться подозреваемый лишь прибавил скорости. Началась погоня. Во время езды автолюбитель продолжал игнорировать сигналы дорожных стражей: проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и звуковые сигналы. После того как погоня переместилась за город, инспекторы приняли решение стрелять по колесам. После двух предупредительных несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо, и машина остановилась. Водителя задержали.
В итоге на 25-летнего жителя Слуцкого района составили 5 протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.