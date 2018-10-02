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Погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой и задержанием

02.10.2018

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Погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой и задержанием

В Слуцке внимание дежурного наряда ГАИ привлек водитель автомобиля "фольксваген", который своей манерой вождения вызывал определенные вопросы. На требование остановиться подозреваемый лишь прибавил скорости. Началась погоня. Во время езды автолюбитель продолжал игнорировать сигналы дорожных стражей: проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и звуковые сигналы. После того как погоня переместилась за город, инспекторы приняли решение стрелять по колесам. После двух предупредительных несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо, и машина остановилась. Водителя задержали.

В итоге на 25-летнего жителя Слуцкого района составили 5 протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.