Пожар с пострадавшим произошел в Гомеле накануне днем

Еще один пожар с пострадавшим - инцидент произошел в Гомеле накануне днем. Загорелась квартира в многоэтажке на Речицком проспекте. Дым шел из окон на шестом уровне. Хозяин смог покинуть помещение самостоятельно, обратился за помощью к медикам и был госпитализирован с подозрением на отравление продуктами горения. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены постельные принадлежности и вещи на площади в 2 квадратных метра в жилой комнате. Среди версий причин происшествия – неосторожное обращение с огнем самого потерпевшего.