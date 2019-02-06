Задержан участник международного наркосиндиката

Правоохранители Беларуси и Украины заявили о задержании участника международного наркосиндиката. Группа людей занималась поставками героина из Средней Азии в Беларусь и Украину. Первые задержания случились еще в 2010 году, когда белорусским оперативникам удалось изъять 28 килограммов героина, ловко замаскированного под лук. И вот только сейчас на территории Черниговской области задержан предполагаемый организатор этого наркосиндиката, числившийся в международном розыске по линии Интерпола более 5 лет.

Многие факты этой операции хранятся в тайне, однако Владимиру Королеву все же удалось узнать подробности. В сентябре 2010 на трассе М1 правоохранители останавливают автомобиль на российских номерах. В салоне OpelAstra 28 килограммов героина. Белая смерть замаскирована под лук - почти 200 оригинальных упаковок герметично спрессованного наркотика. На тот момент рекордная партия для Беларуси.

Это задержание дало возможность бойцам наркоконтроля установить причастных к этому каналу, а также выйти на лидеров и участников транснациональной организованной преступной группы. Было установлено, что поставки героина производились из Средней Азии на территорию Беларуси, Украины и Евросоюза. Среди причастных граждане Беларуси и Таджикистана. За фигурантами тянется длинный шлейф наркопоставок. Одного из руководителей структурного подразделения удалось задержать лишь сейчас.

Ряд оперативно-разыскных мероприятий помог выйти на основных фигурантов и участников международного наркосиндиката. Уже известно, что один из них осуществлял руководство подчиненными, отбывая наказания в тюрьме за границей.