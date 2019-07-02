Подозреваемый - это 29-летний мужчина - задержан. Преступление произошло при весьма неприятных обстоятельствах. Дело в том, что некоторое время назад хозяйка сдала мужчине комнату. Позже женщина скончалась. Квартирант нашел тело пенсионерки, вызвал скорую, а после обчистил жилище.



Часть похищенных вещей, в том числе мобильные телефоны и ноутбук, подозреваемый продал. Общий ущерб 900 рублей. Какой момент в своем циничном плане упустил злоумышленник, расскажет Елизавета Лакотко.



Несколько недель назад к жительнице Радошковичей с просьбой обратился 29-летний мужчина. Он рассказал пенсионерке, что поссорился со своими близкими, а потому жить оказалось негде. Бабушка посочувствовала парню и сдала одну из комнат в своем владении. Однако позже с хозяйкой произошло несчастье. А квартирант, видимо, забыв о принципах и доброте пенсионерки, обчистил ее жилище.



Возможно, об этом преступлении так никто бы и не узнал, если бы родственник бабули не вернулся на родину. В отчем доме мужчина не нашел своих вещей - мобильные телефоны, ноутбук и машинку для стрижки. Как оказалось, все это забрал квартирант и часть уже успел продать. На вырученные деньги квартирант отправился на озеро выпивать с друзьями. Там его и задержала милиция.



В рюкзаке подозреваемого милиционеры обнаружили некоторые похищенные вещи. Общий ущерб составил 900 рублей. В отношении квартиранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина вину свою признал и сожалеет, что воспользовался ситуацией.