Правоохранители в Минске ищут мужчину, который позаимствовал чужой велосипед

Правоохранители в Минске ищут мужчину, который также позаимствовал чужой велосипед, правда, хозяина об этом известить забыл. Транспорт исчез из подъезда дома по улице Денисовской, 49. Велосипед марки Stels. Уйти незамеченным фигуранту не удалось, он оказался в фокусе камеры видеонаблюдения. Инцидент случился 16 апреля. Всмотритесь в эти кадры, если человек на записи вам знаком, просьба обращаться по телефонам +375293596952, +375293850344, +375296330356 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.