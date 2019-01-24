МВД сообщает, что им пресечена деятельность группы коммерсантов, которые возили санкционку в Россию. 2 года с конца 2016 по апрель 2018 некие жители Минска и Орши наладили поставки овощей и фруктов из Турции и Европы в российские города. Как выяснили сотрудник ГУБОП, санкционный груз прибывал в страну, проходил официальное таможенное оформление на реквизиты подконтрольных фигурантам лжеструктур. По бумагам овощи и фрукты реализовывались в Беларуси. На самом же деле продукцию, снабдив поддельными документами, вывозили в Россию, где и продавали. Сейчас СК возбуждено уголовное дело. Трое из команды находятся под стражей.