Пресечена деятельность структуры, которая помогала уклоняться от уплаты налогов

Схема классическая, результат ожидаемый. Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность лжепредпринимательской структуры, которая помогала некоторым столичным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов. Никакого новаторства нелегальные финансисты придумывать не стали, а прибегли к старой, проверенной схеме. В августе 2017 года двое минчан открыли так называемую финку на подставное лицо. Постоянными заказчиками этой фирмы чаще всего были компании по продаже автозапчастей и бытовой техники. По подсчетам оперативников, деятельность воротил серого бизнеса стоила казне около 80 тысяч рублей. Именно столько сэкономили на налогах клиенты лжепредпринимательской структуры. Продолжение темы - в материале Юрия Шевчука.

Август 2017 года. Именно тогда двое предпринимателей из Минска решили, что честный и прозрачный бизнес не приносит столько дивидендов, как незаконная деятельность. В итоге компаньоны открыли подставную фирму. Причем, чтобы отвести от себя всякое подозрение, и в случае форс-мажора выйти сухими из воды, так называемая финка была оформлена на подставное лицо.

Для легализации товаров, которые проходили через "финку", использовались фиктивные товаросопроводительные документы, составленные этой же лжепредпринимательской структурой. Поддельные бланки, печати и клеше сегодня подделать не проблема. Был бы клиент, а заполнить необходимые документы можно буквально в течение нескольких минут.

Как установили сотрудники финансовой милиции, с помощью такой схемы серые финансисты помогли сэкономить на налогах некоторым столичным предпринимателям 80 тысяч рублей. В будущем этот ущерб виновным придется возместить. Причем оперативники не исключают, что сумма может быть и больше. Сейчас изучается клиентская база лжепредпринимательской структуры.