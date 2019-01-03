В запутанной истории с гибелью человека оказалось слишком много темных пятен. Однако следователям удалось вывести на чистую воду всех подозреваемых. Таким образом, удалось завершить разбирательства по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте наркотиков. Речь идет о трагедии, которая случилась в июне прошлого года в Минском районе.

Тогда в агрогородке Большевик нашли труп 58-летнего мужчины. Все указывало на то, что его смерть носит криминальный характер. Что называется, найти хвосты правоохранителям удалось весьма оперативно. А дальше клубок начал распутываться.

Подробнее в материале Карины Пашковой. Тело 58-летнего мужчины обнаружили 29 июня прошлого года на остановке в агрогородке Большевик. Все указывало на то, что гибель его имеет криминальный характер. Личность погибшего установили быстро. Жил он в столице, а в агрогородке работал сантехником.

Встретились мужчины на остановке, где обвиняемый выпивал. Конфликт начался из-за разбитого планшета. Мол, 58-летний мужчина тоже был пьяным. Когда он садился на скамейку, случайно сбросил девайс.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый состоит на учете у нарколога. У него уже были проблемы с законом в связи с употреблением алкоголя и токсических веществ.

В мае прошлого года молодой человек попал в больницу с сильнейшими галлюцинациями, причиной которых стали наркотики. По данным следствия, незадолго до этого в интернет-магазине он приобрел психотроп. Закладку забрал в столице, а после часть ее использовал.