Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.2019

«Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой» (Демокрит).

Участники шоу «Я знаю» могут поспорить с утверждением древнегреческого философа. Здесь стремятся к победе самые эрудированные школьники нашей страны. В этом выпуске определится второй финалист среди седьмых классов.



- Правда ли, что на Южном полюсе холоднее, чем на Северном?

- Какой ученый впервые обнаружил, что организмы состоят из клеток?

- Найдите 25% от числа 80,4.

- Назовите автора картины «Рождение Венеры».



Эти и многие другие вопросы в новом выпуске программы.



Участники шоу «Я знаю!»:

1. Елизавета Иванова (средняя школа №1 г.п.Лиозно)

2. Варвара Пидронова (средняя школа №19 г.Гомеля)

3. Диана Кунина (Гомельская Ирининская гимназия)

4. Валерия Федорова (гимназия №10 г.Гомеля)

5. Михаил Прозоров (средняя школа №1 г.Лиды)

6. Иван Рак (средняя школа № 28 г.Гродно)

7. Роман Доминич (гимназия № 3 г.Гродно)

8. Даниэль Янкелайть (Вороновская средняя школа)

9. Даниил Овчинник (средняя школа № 1 г.Новолукомля)

10. Денис Фролов (гимназия № 8 г.Витебска)

11. Мария Юрова (гимназия №51 г.Гомеля)

12. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)



Специальные гости программы: группа «Пульс краiны».

