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Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.2019
03.02.2019
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21 видео
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.201903.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 04.05.201904.05.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.201928.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.04.201927.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.201921.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.201920.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 14.04.201914.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 13.04.201913.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 07.04.201907.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 06.04.201906.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 30.03.201930.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.03.201924.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.03.201923.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 17.03.201917.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 16.03.201916.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 10.03.201910.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 09.03.201909.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.03.201903.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 02.03.201902.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.02.201924.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.02.201923.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.2019
«Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой» (Демокрит).
Участники шоу «Я знаю» могут поспорить с утверждением древнегреческого философа. Здесь стремятся к победе самые эрудированные школьники нашей страны. В этом выпуске определится второй финалист среди седьмых классов.
- Правда ли, что на Южном полюсе холоднее, чем на Северном?
- Какой ученый впервые обнаружил, что организмы состоят из клеток?
- Найдите 25% от числа 80,4.
- Назовите автора картины «Рождение Венеры».
Эти и многие другие вопросы в новом выпуске программы.
Участники шоу «Я знаю!»:
1. Елизавета Иванова (средняя школа №1 г.п.Лиозно)
2. Варвара Пидронова (средняя школа №19 г.Гомеля)
3. Диана Кунина (Гомельская Ирининская гимназия)
4. Валерия Федорова (гимназия №10 г.Гомеля)
5. Михаил Прозоров (средняя школа №1 г.Лиды)
6. Иван Рак (средняя школа № 28 г.Гродно)
7. Роман Доминич (гимназия № 3 г.Гродно)
8. Даниэль Янкелайть (Вороновская средняя школа)
9. Даниил Овчинник (средняя школа № 1 г.Новолукомля)
10. Денис Фролов (гимназия № 8 г.Витебска)
11. Мария Юрова (гимназия №51 г.Гомеля)
12. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)
Специальные гости программы: группа «Пульс краiны».