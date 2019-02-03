Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правды

Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.2019

03.02.2019

Выпуски

21 видео

Проект "Я знаю!" - выпуск 03.02.2019

«Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой» (Демокрит).
Участники шоу «Я знаю» могут поспорить с утверждением древнегреческого философа. Здесь стремятся к победе самые эрудированные школьники нашей страны. В этом выпуске определится второй финалист среди седьмых классов.

- Правда ли, что на Южном полюсе холоднее, чем на Северном?
- Какой ученый впервые обнаружил, что организмы состоят из клеток?
- Найдите 25% от числа 80,4.
- Назовите автора картины «Рождение Венеры».

Эти и многие другие вопросы в новом выпуске программы.

Участники шоу «Я знаю!»:
1. Елизавета Иванова (средняя школа №1 г.п.Лиозно)
2. Варвара Пидронова (средняя школа №19 г.Гомеля)
3. Диана Кунина (Гомельская Ирининская гимназия)
4. Валерия Федорова (гимназия №10 г.Гомеля)
5. Михаил Прозоров (средняя школа №1 г.Лиды)
6. Иван Рак (средняя школа № 28 г.Гродно)
7. Роман Доминич (гимназия № 3 г.Гродно)
8. Даниэль Янкелайть (Вороновская средняя школа)
9. Даниил Овчинник (средняя школа № 1 г.Новолукомля)
10. Денис Фролов (гимназия № 8 г.Витебска)
11. Мария Юрова (гимназия №51 г.Гомеля)
12. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)

Специальные гости программы: группа «Пульс краiны».

Похожие программы