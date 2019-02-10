Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер).

Участники четвертой игры среди седьмых классов сегодня непременно узнают что-то новое! Ведь для выхода в СУПЕРФИНАЛ школьникам предстоит ответить почти на пол сотни вопросов из школьной программы.



Верно ли, что "тройной" - это количественное числительное?

Правда ли, что у насекомых есть сердце?

Сколько будет 3/5 часа, выраженные в минутах?

Под каким именем знал Лизу Муромцеву Алексей Берестов?



Участники шоу "Я знаю":

1. Виолетта Вериго (Узденская районная гимназия)

2. Денис Бариев (гимназия-интернат г. Мяделя)

3. Яна Бурцева (Березинская гимназия)

4. Александр Хацкевич (средняя школа №142 г. Минска)

5. Елизавета Дегтерева (средняя школа № 54 г. Минска)

6. Евгений Владыко (средняя школа №137 г.Минска имени П.М.Машерова)

7. Иван Коновалов (гимназия г. Мстиславля)

8. Арина Кислова (средняя школа № 2 г. Мстиславля)

9. Никита Саулов (Рязанцевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа)

10. Владислав Сушко (гимназия № 2 г.Витебска)

11. Анастасия Зубрицкая (средняя школа № 2 г.Верхнедвинска)

12. Варвара Лутай (гимназия № 1 г.Орши)



Специальные гости программы: группа "Зефир".

