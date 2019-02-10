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Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер).
Участники четвертой игры среди седьмых классов сегодня непременно узнают что-то новое! Ведь для выхода в СУПЕРФИНАЛ школьникам предстоит ответить почти на пол сотни вопросов из школьной программы.
Верно ли, что "тройной" - это количественное числительное?
Правда ли, что у насекомых есть сердце?
Сколько будет 3/5 часа, выраженные в минутах?
Под каким именем знал Лизу Муромцеву Алексей Берестов?
Участники шоу "Я знаю":
1. Виолетта Вериго (Узденская районная гимназия)
2. Денис Бариев (гимназия-интернат г. Мяделя)
3. Яна Бурцева (Березинская гимназия)
4. Александр Хацкевич (средняя школа №142 г. Минска)
5. Елизавета Дегтерева (средняя школа № 54 г. Минска)
6. Евгений Владыко (средняя школа №137 г.Минска имени П.М.Машерова)
7. Иван Коновалов (гимназия г. Мстиславля)
8. Арина Кислова (средняя школа № 2 г. Мстиславля)
9. Никита Саулов (Рязанцевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа)
10. Владислав Сушко (гимназия № 2 г.Витебска)
11. Анастасия Зубрицкая (средняя школа № 2 г.Верхнедвинска)
12. Варвара Лутай (гимназия № 1 г.Орши)
Специальные гости программы: группа "Зефир".