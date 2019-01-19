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Проект "Я знаю!" - выпуск 19.01.2019

19.01.2019

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Проект "Я знаю!" - выпуск 19.01.2019

В среднем мозг человека весит менее двух килограммов. Но он способен на удивительные вещи! На какие? Это продемонстрируют учащиеся пятых классов. В этом выпуске определится третий пятиклассник-суперфиналист. Испытания предстоят нешуточные!

Участникам программы предстоит ответить более, чем на четыре десятка вопросов из разных областей школьной программы:

  • Правда ли, что Великая Китайская стена видна из космоса?
  • Кто написал сказку "Белоснежка"?
  • Работники какой службы следят за соблюдением правил дорожного движения в Беларуси?
  • Для чего нужна "капча"?

Пятиклассник, набравший в четырех турах наибольшее количество балов выйдет в СУПЕРФИНАЛ проекта, где сразится за главный приз!

Список участников шоу "Я знаю!":

1. Марина Володько (гимназия г.Светлогорска)

2. Полина Смарцелова (гимназия №1 г.Жлобина)

3. Максим Библис (гимназия №1 г.Лиды)

4. Никита Войткун (Радунская средняя школа)

5. Максим Кузнецов (средняя школа № 31 г.Гродно)

6. Константин Рябый (гимназия №1 г.Любани)

7. Василий Мелюх (гимназия №2 г.Солигорска)

8. Валерия Самойлович (средняя школа № 86 г.Минска)

9. Глеб Мацкевич (средняя школа № 19 г.Минска имени Я.Купалы)

10. Алёна Микулич (гимназия г.Осиповичи)

11. Иван Жуков (гимназия № 3 г.Бобруйска)

12. Евгений Богданов (гимназия № 3 г.Бобруйска)

Специальные гости программы: Группа "Витамин М".

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