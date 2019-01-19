Проект "Я знаю!" - выпуск 19.01.2019

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19.01.2019
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В среднем мозг человека весит менее двух килограммов. Но он способен на удивительные вещи! На какие? Это продемонстрируют учащиеся пятых классов. В этом выпуске определится третий пятиклассник-суперфиналист. Испытания предстоят нешуточные!
Участникам программы предстоит ответить более, чем на четыре десятка вопросов из разных областей школьной программы:
Пятиклассник, набравший в четырех турах наибольшее количество балов выйдет в СУПЕРФИНАЛ проекта, где сразится за главный приз!
Список участников шоу "Я знаю!":
1. Марина Володько (гимназия г.Светлогорска)
2. Полина Смарцелова (гимназия №1 г.Жлобина)
3. Максим Библис (гимназия №1 г.Лиды)
4. Никита Войткун (Радунская средняя школа)
5. Максим Кузнецов (средняя школа № 31 г.Гродно)
6. Константин Рябый (гимназия №1 г.Любани)
7. Василий Мелюх (гимназия №2 г.Солигорска)
8. Валерия Самойлович (средняя школа № 86 г.Минска)
9. Глеб Мацкевич (средняя школа № 19 г.Минска имени Я.Купалы)
10. Алёна Микулич (гимназия г.Осиповичи)
11. Иван Жуков (гимназия № 3 г.Бобруйска)
12. Евгений Богданов (гимназия № 3 г.Бобруйска)
Специальные гости программы: Группа "Витамин М".