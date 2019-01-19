Проект "Я знаю!" - выпуск 19.01.2019

В среднем мозг человека весит менее двух килограммов. Но он способен на удивительные вещи! На какие? Это продемонстрируют учащиеся пятых классов. В этом выпуске определится третий пятиклассник-суперфиналист. Испытания предстоят нешуточные!



Участникам программы предстоит ответить более, чем на четыре десятка вопросов из разных областей школьной программы:

