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Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.2019

Очередной суперфинал проекта «Я знаю!». В этом выпуске в бой ринутся семиклассники! Диплом победителя только один, и в конце программы он достанется лишь одному из двенадцати претендентов на звание самого умного семиклассника страны. На пути к победе очень сильные соперники и почти полсотни интересных вопросов!

- Правда ли, что словосочетание «патовая ситуация» означает «тупиковый, безвыходный»?

- Можно ли составить правильную пропорцию из 4 чисел – 6, 12, 9, 8?

- Какое горючее полезное ископаемое получается в результате жизнедеятельности сфагновых мхов?

- Что объединяет названия этих городов Беларуси: Заславль, Борисов, Браслав?

Список участников программы:

1. Александр Хацкевич (средняя школа № 142 г. Минска)

2. Захар Казимирский (гимназия г. Светлогорска)

3. Евгений Бурда (Малоритская районная гимназия)

4. Валерия Бурак (средняя школа № 19 г. Барановичи)

5. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)

6. Елизавета Иванова (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)

7. Рената Шмыгер (гимназия № 2 г. Волковыска)

8. Виолетта Вериго (Узденская районная гимназия)

9. Илья Плиско (гимназия № 75 г. Минска имени П.В.Масленикова)

10. Варвара Лутай (гимназия № 1 г. Орши)

11. Роман Пенязь (гимназия № 1 г. Слуцка)

12. Роман Доминич (гимназия № 3 г. Гродно)

Специальные гости программы – Станислав Ткачёнок и образцовый ансамбль танца «Весялушка».

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