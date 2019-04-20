Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.2019

Очередной суперфинал проекта «Я знаю!». В этом выпуске в бой ринутся семиклассники! Диплом победителя только один, и в конце программы он достанется лишь одному из двенадцати претендентов на звание самого умного семиклассника страны. На пути к победе очень сильные соперники и почти полсотни интересных вопросов!



- Правда ли, что словосочетание «патовая ситуация» означает «тупиковый, безвыходный»?



- Можно ли составить правильную пропорцию из 4 чисел – 6, 12, 9, 8?



- Какое горючее полезное ископаемое получается в результате жизнедеятельности сфагновых мхов?



- Что объединяет названия этих городов Беларуси: Заславль, Борисов, Браслав?



Список участников программы:



1. Александр Хацкевич (средняя школа № 142 г. Минска)



2. Захар Казимирский (гимназия г. Светлогорска)



3. Евгений Бурда (Малоритская районная гимназия)



4. Валерия Бурак (средняя школа № 19 г. Барановичи)



5. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)



6. Елизавета Иванова (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)



7. Рената Шмыгер (гимназия № 2 г. Волковыска)



8. Виолетта Вериго (Узденская районная гимназия)



9. Илья Плиско (гимназия № 75 г. Минска имени П.В.Масленикова)



10. Варвара Лутай (гимназия № 1 г. Орши)



11. Роман Пенязь (гимназия № 1 г. Слуцка)



12. Роман Доминич (гимназия № 3 г. Гродно)



Специальные гости программы – Станислав Ткачёнок и образцовый ансамбль танца «Весялушка».



