3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Выпуски
20 видео
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.201920.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 04.05.201904.05.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.201928.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.04.201927.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.201921.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 14.04.201914.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 13.04.201913.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 07.04.201907.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 06.04.201906.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 30.03.201930.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.03.201924.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.03.201923.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 17.03.201917.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 16.03.201916.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 10.03.201910.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 09.03.201909.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.03.201903.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 02.03.201902.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.02.201924.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.02.201923.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.2019
Очередной суперфинал проекта «Я знаю!». В этом выпуске в бой ринутся семиклассники! Диплом победителя только один, и в конце программы он достанется лишь одному из двенадцати претендентов на звание самого умного семиклассника страны. На пути к победе очень сильные соперники и почти полсотни интересных вопросов!
- Правда ли, что словосочетание «патовая ситуация» означает «тупиковый, безвыходный»?
- Можно ли составить правильную пропорцию из 4 чисел – 6, 12, 9, 8?
- Какое горючее полезное ископаемое получается в результате жизнедеятельности сфагновых мхов?
- Что объединяет названия этих городов Беларуси: Заславль, Борисов, Браслав?
Список участников программы:
1. Александр Хацкевич (средняя школа № 142 г. Минска)
2. Захар Казимирский (гимназия г. Светлогорска)
3. Евгений Бурда (Малоритская районная гимназия)
4. Валерия Бурак (средняя школа № 19 г. Барановичи)
5. Константин Сайковский (Бегомльская средняя школа Докшицкого района)
6. Елизавета Иванова (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)
7. Рената Шмыгер (гимназия № 2 г. Волковыска)
8. Виолетта Вериго (Узденская районная гимназия)
9. Илья Плиско (гимназия № 75 г. Минска имени П.В.Масленикова)
10. Варвара Лутай (гимназия № 1 г. Орши)
11. Роман Пенязь (гимназия № 1 г. Слуцка)
12. Роман Доминич (гимназия № 3 г. Гродно)
Специальные гости программы – Станислав Ткачёнок и образцовый ансамбль танца «Весялушка».