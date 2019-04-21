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Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.2019

В суперфинал интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 8-классов прошли самые эрудированные участники игр этой параллели. Чтобы стать лучшим из лучших, победителю придется проявить великолепные знания и отличную выдержку! Вопросы, которые подготовили редакторы проекта коснутся самых разных тем!

- Верно ли, что в Антарктиде растут лишайники?
- Дикообраз. Правильно ли написано это слово?
- Назовите сооружение, прототипом которого стали городские ворота.
- Кому М.Ю. Лермонтов посвятил стихотворение «Она не гордой красотою…»?

Список участников программы

1. Павел Барбук (средняя школа № 4 г. Червеня)

2. Павел Берняк (гимназия-интернат г. Мяделя)

3. Алексей Пикас (гимназия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля)

4. Андрей Самуйлик (средняя школа № 125 г. Минска)

5. Даниил Рынкевич (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Франциска Скорины)

6. Никита Микрюков (гимназия № 2 г. Витебска)

7. Яна Кимстач(Волколатская базовая школа Докшицкого района)

8. Михаил Попов (гимназия № 25 г. Минска)

9. Анна Шатило (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)

10. Виктория Гришкова (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)

11. Артём Баранцев (средняя школа № 4 г. Шклова)

12. Кирилл Тамкович (гимназия № 12 г. Минска)

Специальные гости программы – группа «Ваниль».

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