3.66 BYN
3.13 BYN
3.44 BYN
Выпуски
20 видео
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.201921.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 04.05.201904.05.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.201928.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.04.201927.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.201920.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 14.04.201914.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 13.04.201913.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 07.04.201907.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 06.04.201906.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 30.03.201930.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.03.201924.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.03.201923.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 17.03.201917.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 16.03.201916.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 10.03.201910.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 09.03.201909.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.03.201903.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 02.03.201902.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.02.201924.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.02.201923.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.2019
В суперфинал интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 8-классов прошли самые эрудированные участники игр этой параллели. Чтобы стать лучшим из лучших, победителю придется проявить великолепные знания и отличную выдержку! Вопросы, которые подготовили редакторы проекта коснутся самых разных тем!
- Верно ли, что в Антарктиде растут лишайники?
- Дикообраз. Правильно ли написано это слово?
- Назовите сооружение, прототипом которого стали городские ворота.
- Кому М.Ю. Лермонтов посвятил стихотворение «Она не гордой красотою…»?
Список участников программы
1. Павел Барбук (средняя школа № 4 г. Червеня)
2. Павел Берняк (гимназия-интернат г. Мяделя)
3. Алексей Пикас (гимназия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля)
4. Андрей Самуйлик (средняя школа № 125 г. Минска)
5. Даниил Рынкевич (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Франциска Скорины)
6. Никита Микрюков (гимназия № 2 г. Витебска)
7. Яна Кимстач(Волколатская базовая школа Докшицкого района)
8. Михаил Попов (гимназия № 25 г. Минска)
9. Анна Шатило (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)
10. Виктория Гришкова (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)
11. Артём Баранцев (средняя школа № 4 г. Шклова)
12. Кирилл Тамкович (гимназия № 12 г. Минска)
Специальные гости программы – группа «Ваниль».