Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.2019

В суперфинал интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 8-классов прошли самые эрудированные участники игр этой параллели. Чтобы стать лучшим из лучших, победителю придется проявить великолепные знания и отличную выдержку! Вопросы, которые подготовили редакторы проекта коснутся самых разных тем!



- Верно ли, что в Антарктиде растут лишайники?

- Дикообраз. Правильно ли написано это слово?

- Назовите сооружение, прототипом которого стали городские ворота.

- Кому М.Ю. Лермонтов посвятил стихотворение «Она не гордой красотою…»?



Список участников программы



1. Павел Барбук (средняя школа № 4 г. Червеня)



2. Павел Берняк (гимназия-интернат г. Мяделя)



3. Алексей Пикас (гимназия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля)



4. Андрей Самуйлик (средняя школа № 125 г. Минска)



5. Даниил Рынкевич (Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Франциска Скорины)



6. Никита Микрюков (гимназия № 2 г. Витебска)



7. Яна Кимстач(Волколатская базовая школа Докшицкого района)



8. Михаил Попов (гимназия № 25 г. Минска)



9. Анна Шатило (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)



10. Виктория Гришкова (гимназия № 36 г. Гомеля имени И.Мележа)



11. Артём Баранцев (средняя школа № 4 г. Шклова)



12. Кирилл Тамкович (гимназия № 12 г. Минска)



Специальные гости программы – группа «Ваниль».



