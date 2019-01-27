Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.2019

В этом выпуске шоу "Я знаю!" третья дюжина шестиклассников сразится за выход в СУПЕРФИНАЛ. Чтобы побороться на главный приз проекта, участникам предстоит показать все, чему они научились в школе. На пути к победе более сорока вопросов из разных областей:



