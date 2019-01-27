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Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.2019
27.01.2019
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21 видео
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.201927.01.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 04.05.201904.05.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.201928.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.04.201927.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.201921.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.201920.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 14.04.201914.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 13.04.201913.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 07.04.201907.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 06.04.201906.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 30.03.201930.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.03.201924.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.03.201923.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 17.03.201917.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 16.03.201916.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 10.03.201910.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 09.03.201909.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.03.201903.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 02.03.201902.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.02.201924.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.02.201923.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.2019
В этом выпуске шоу "Я знаю!" третья дюжина шестиклассников сразится за выход в СУПЕРФИНАЛ. Чтобы побороться на главный приз проекта, участникам предстоит показать все, чему они научились в школе. На пути к победе более сорока вопросов из разных областей:
- Правда ли, что Республике Беларусь 24 года?
- Верно ли, что у куба все грани являются квадратами?
- Какой гриб самый опасный и ядовитый для человека?
- В каком белорусском городе установлен памятник воробью?
Участники шоу "Я знаю!"
1. Игорь Шмыгалев (Гимназия №56 г. Гомеля имени А.А.Вишневского)
2. Арсений Брилев (Гимназия №51 г. Гомеля)
3. Илья Яговдик (Гродненская городская гимназия)
4. Александра Синяк (Гимназия №1 г. Слонима)
5. Софья Гаврикова (Средняя школа №40 г. Гродно)
6. Мария Мурзина (Гимназия №1 г. Слуцка)
7. Доминика Леванцевич (Гимназия №3 г. Солигорска)
8. Елизавета Прокофьева (Гимназия №35 г. Минска)
9. Энвер Йылдыз (Средняя школа № 10 г. Минска)
10. Алексей Журавский (Средняя школа №2 г. Белыничи)
11. Ольга Долгина (Средняя школа №8 г. Кричева)
12. Алексей Алексеев (Мышковичская средняя школа Кировского района)
Специальные гости программы: Любава Марчук и Даниил Ротенко.