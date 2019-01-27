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Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.2019

27.01.2019

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Проект "Я знаю!" - выпуск 27.01.2019

В этом выпуске шоу "Я знаю!" третья дюжина шестиклассников сразится за выход в СУПЕРФИНАЛ. Чтобы побороться на главный приз проекта, участникам предстоит показать все, чему они научились в школе. На пути к победе более сорока вопросов из разных областей:

  • Правда ли, что Республике Беларусь 24 года?
  • Верно ли, что у куба все грани являются квадратами?
  • Какой гриб самый опасный и ядовитый для человека?
  • В каком белорусском городе установлен памятник воробью?

Участники шоу "Я знаю!"

1. Игорь Шмыгалев (Гимназия №56 г. Гомеля имени А.А.Вишневского)

2. Арсений Брилев (Гимназия №51 г. Гомеля)

3. Илья Яговдик (Гродненская городская гимназия)

4. Александра Синяк (Гимназия №1 г. Слонима)

5. Софья Гаврикова (Средняя школа №40 г. Гродно)

6. Мария Мурзина (Гимназия №1 г. Слуцка)

7. Доминика Леванцевич (Гимназия №3 г. Солигорска)

8. Елизавета Прокофьева (Гимназия №35 г. Минска)

9. Энвер Йылдыз (Средняя школа № 10 г. Минска)

10. Алексей Журавский (Средняя школа №2 г. Белыничи)

11. Ольга Долгина (Средняя школа №8 г. Кричева)

12. Алексей Алексеев (Мышковичская средняя школа Кировского района)

Специальные гости программы: Любава Марчук и Даниил Ротенко.

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