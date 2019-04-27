Суперфинал телевикторины «Я знаю!» среди девятых классов. Сегодня школьники поборются за звание лучшего участника шоу среди этой параллели и за главный приз проекта! Удача улыбнется самому эрудированному, быстрому и уверенному в своих силах ученику!



- Правда ли, что в Windows нельзя создать папку с названием «Con»?

- В каком городе пройдет летняя Олимпиада-2020?

- Назовите химический элемент, который в шуточном словаре химических элементов получил название «парнокопытный грызун».

- Сколько человек изображено на фреске Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»?



Список участников программы:

1. Александр Грицкевич (гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска)

2. Даниил Голушко (средняя школа № 19 г. Гомеля)

3. Владислав Шульжик (Малоритская районная гимназия)

4. Екатерина Сержанина (гимназия № 1 г. Солигорска)

5. Дмитрий Чабан (средняя школа № 2 г. Новополоцка)

6. Арсений Михадюк (средняя школа № 141 г. Минска)

7. Борис Пранюк (средняя школа № 1 г. Лиды)

8. Артемий Сиреньков (средняя школа № 9 г. Бреста)

9. Александра Котова (гимназия имени Я.Купалы г. Мозыря)

10. Анастасия Кисель (гимназия № 14 г. Минска)

11. Артём Карп (средняя школа № 1 г.п. Кореличи)

12. Иван Лагуто (гимназия № 71 г. Гомеля)



Специальные гости программы – группа «Пульс краiны».