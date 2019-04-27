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Суперфинал телевикторины «Я знаю!» среди девятых классов. Сегодня школьники поборются за звание лучшего участника шоу среди этой параллели и за главный приз проекта! Удача улыбнется самому эрудированному, быстрому и уверенному в своих силах ученику!
- Правда ли, что в Windows нельзя создать папку с названием «Con»?
- В каком городе пройдет летняя Олимпиада-2020?
- Назовите химический элемент, который в шуточном словаре химических элементов получил название «парнокопытный грызун».
- Сколько человек изображено на фреске Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»?
Список участников программы:
1. Александр Грицкевич (гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска)
2. Даниил Голушко (средняя школа № 19 г. Гомеля)
3. Владислав Шульжик (Малоритская районная гимназия)
4. Екатерина Сержанина (гимназия № 1 г. Солигорска)
5. Дмитрий Чабан (средняя школа № 2 г. Новополоцка)
6. Арсений Михадюк (средняя школа № 141 г. Минска)
7. Борис Пранюк (средняя школа № 1 г. Лиды)
8. Артемий Сиреньков (средняя школа № 9 г. Бреста)
9. Александра Котова (гимназия имени Я.Купалы г. Мозыря)
10. Анастасия Кисель (гимназия № 14 г. Минска)
11. Артём Карп (средняя школа № 1 г.п. Кореличи)
12. Иван Лагуто (гимназия № 71 г. Гомеля)
Специальные гости программы – группа «Пульс краiны».