Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.2019

Суперфинальная игра интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 10-х классов. 12 претендентов на победу, но только один увезет с собой титул и главный приз проекта! Вопросы уже готовы, дело за «малым»: дать верные и самые быстрые ответы!



- Правда ли, что зубр - самый крупный хищник на территории современной Беларуси?

- Верно ли, что существительное «мозоль» мужского рода?

- Из чего складывается полная энергия системы?

- Какого американского писателя считают родоначальником детективного жанра в литературе?



Список участников программы:

1. Никита Терпиловский (гимназия № 25 г. Минска)

2. Илья Колесниченко (гимназия № 5 г. Барановичи)

3. Леонид Вергунов (Лоевскаясредняя школа имени А.В. Козлова)

4. БоженаМарчик (гимназия № 24 г. Минска)

5. Майя Алисейко (гимназия № 37 г. Минска)

6. Николай Завадский (средняя школа № 3 г. Вилейки)

7. Виолетта Власко (гимназия № 146 г. Минска)

8. Анастасия Дегтерёва (гимназия № 1 имени В.А. Короля г. Червеня)

9. Елена Шакуто (гимназия № 51 г. Гомеля)

10. Евгений Шпыркович (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)

11. Евгений Кашлей (Круповская средняя школа)

12. Анастасия Купченко (Кировская средняя школа Витебского района)



Специальная гостья программы – Алёна Ланская.