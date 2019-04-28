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Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.201928.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 04.05.201904.05.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 27.04.201927.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 21.04.201921.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 20.04.201920.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 14.04.201914.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 13.04.201913.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 07.04.201907.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 06.04.201906.04.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 30.03.201930.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.03.201924.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.03.201923.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 17.03.201917.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 16.03.201916.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 10.03.201910.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 09.03.201909.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 03.03.201903.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 02.03.201902.03.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 24.02.201924.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 23.02.201923.02.2019
Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.2019
Суперфинальная игра интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 10-х классов. 12 претендентов на победу, но только один увезет с собой титул и главный приз проекта! Вопросы уже готовы, дело за «малым»: дать верные и самые быстрые ответы!
- Правда ли, что зубр - самый крупный хищник на территории современной Беларуси?
- Верно ли, что существительное «мозоль» мужского рода?
- Из чего складывается полная энергия системы?
- Какого американского писателя считают родоначальником детективного жанра в литературе?
Список участников программы:
1. Никита Терпиловский (гимназия № 25 г. Минска)
2. Илья Колесниченко (гимназия № 5 г. Барановичи)
3. Леонид Вергунов (Лоевскаясредняя школа имени А.В. Козлова)
4. БоженаМарчик (гимназия № 24 г. Минска)
5. Майя Алисейко (гимназия № 37 г. Минска)
6. Николай Завадский (средняя школа № 3 г. Вилейки)
7. Виолетта Власко (гимназия № 146 г. Минска)
8. Анастасия Дегтерёва (гимназия № 1 имени В.А. Короля г. Червеня)
9. Елена Шакуто (гимназия № 51 г. Гомеля)
10. Евгений Шпыркович (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)
11. Евгений Кашлей (Круповская средняя школа)
12. Анастасия Купченко (Кировская средняя школа Витебского района)
Специальная гостья программы – Алёна Ланская.