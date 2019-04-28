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Проект "Я знаю!" - выпуск 28.04.2019

Суперфинальная игра интеллектуального шоу «Я знаю!» среди 10-х классов. 12 претендентов на победу, но только один увезет с собой титул и главный приз проекта! Вопросы уже готовы, дело за «малым»: дать верные и самые быстрые ответы!

- Правда ли, что зубр - самый крупный хищник на территории современной Беларуси?
- Верно ли, что существительное «мозоль» мужского рода?
- Из чего складывается полная энергия системы?
- Какого американского писателя считают родоначальником детективного жанра в литературе?

Список участников программы:
1. Никита Терпиловский (гимназия № 25 г. Минска)
2. Илья Колесниченко (гимназия № 5 г. Барановичи)
3. Леонид Вергунов (Лоевскаясредняя школа имени А.В. Козлова)
4. БоженаМарчик (гимназия № 24 г. Минска)
5. Майя Алисейко (гимназия № 37 г. Минска)
6. Николай Завадский (средняя школа № 3 г. Вилейки)
7. Виолетта Власко (гимназия № 146 г. Минска)
8. Анастасия Дегтерёва (гимназия № 1 имени В.А. Короля г. Червеня)
9. Елена Шакуто (гимназия № 51 г. Гомеля)
10. Евгений Шпыркович (средняя школа № 1 г.п. Лиозно)
11. Евгений Кашлей (Круповская средняя школа)
12. Анастасия Купченко (Кировская средняя школа Витебского района)

Специальная гостья программы – Алёна Ланская.

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