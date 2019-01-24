Пропавшую Ольгу Кураш из Новополоцка нашли. Сын показал оперативно-следственной группе, где спрятал тело. Это лес в Ушачском районе, там и было найдено изувеченное тело женщины. Какие именно травмы привели к смерти, установит экспертиза. 51-летнюю женщину искали с 17 января. Милиция опросила всех, кто знал пропавшую, соседей и родственников. В итоге появилось несколько версий исчезновения, в том числе и криминальная. Сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможной причастности к убийству Ольги ее 31-летнего сына. И, как сообщает милиция, мужчина дал признательные показания, а также сам указал место, где был спрятан труп матери. Предположительно, орудием убийства стал молоток. Что стало причиной раздора в семье и расправой с самым родным человеком, пока не сообщается.