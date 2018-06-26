Раскрыта серая схема по поставкам в Россию овощей и фруктов

Незаконный, но весьма прибыльный бизнес пресекла финансовая милиция Гомельской области. Свою нелегальную предпринимательскую деятельность развернула группа белорусов. Компаньоны покупали овощи и фрукты в Турции, а также в странах Евросоюза. По документам, продукция должна была отправиться на реализацию в нашу страну. Однако на деле по липовым бумагам товар приобретал статус "Сделано в Беларуси”. В дальнейшем груз передавали для продажи российским фирмам. Схема работала в течение прошлого года. Таким образом подозреваемым удалось заработать более 11 миллионов рублей. Подробности у Елизаветы Лакотко. Томаты, яблоки, груши - далеко не весь список продукции, которой промышляли коммерсанты. Свою нелегальную предпринимательскую деятельность организовала группа белорусов. По информации финансовой милиции, серая схема по поставкам в Россию овощей и фруктов из Евросоюза, а также Турции работала с начала и до конца 2017 года.

Витаминную продукцию нелегалы перевозили через границу с использованием реквизитов подставных индивидуальных предпринимателей. По документам, якобы товар реализуют в белорусских городах. Однако слова не имели ничего общего с реальностью. В дальнейшем компаньоны подделывали бумаги, и весь груз приобретал статус «Сделано в Беларуси». После такого перевоплощения фрукты и овощи передавали для продажи российским фирмам.

Сергей Семак, замначальника УДФР КГК Беларуси по Гомельской области: "За год незаконной предпринимательской деятельности фигурантами был получен доход в сумме более 11 миллионов рублей. По данным фактам Мозырским МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 ("Незаконная предпринимательская деятельность") УК Республики Беларусь. Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы до 7 лет".