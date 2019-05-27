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Расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе в 2016 году завершено. Основная версия - коммерческая деятельность погибшего. Сегодня МВД и СК рассказали подробности этого громкого преступления. Оказывается, с коммерсантом расправились двое – некто Синькевич и Светчиков. Мужчины на данный момент уже отбывают наказание за убийство другого бизнесмена Андрея Косяка.
По версии МВД, оба преступления произошли с разницей в несколько месяцев. Почему так шло расследование, расскажет Владимир Королев. Следователи уверяют, что два резонансных убийства в Минском и Березинском районах - дело рук одних и тех же людей. В сентябре 2016 один из бизнесменов Березино Андрей Метельский погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Неизвестный хладнокровно выстрелил ему в шею, потом поджег автомобиль. Все это было сделано на трассе в 7 утра, практически в час пик. Горящая машина вмиг привлекла внимание. Огонь уничтожил следы, по которым можно было идентифицировать преступника. Но экспертиза установила, что выстрел в шею произвели с расстояния в 2 см. Т.е. убийца находился в салоне. Велика вероятность того, что жертва знала нападавшего. Правоохранителям пришлось отработать весь круг общения Метельского, а это около 700 человек, кому звонил бизнесмен. В хронологическом порядке отрабатывались контакты и действия погибшего. Было установлено, что с 2011 года погибший стал внезапно покупать машины, квартиры, давать деньги в долг. Следствие вышло на бизнес в России.
Убийство 41-летнего Андрея Косяка - начальника отдела продаж одной столичной компании - считается раскрытым. В прошлом году подозреваемые - 29-летний Ростислав Светчиков и 41-летний владелец пейнтбольного клуба Алексей Синькевич - получили обвинительные приговоры: 23 и 24 года колонии усиленного режима. Когда следствие узнало о знакомстве Метельского и Косяка, убийц Андрея Косяка решили проверить. Когда у следствия появилось связующее звено - погибший менеджер, к делу подключились бойцы ГУБОП.
Откуда фигурирует долг в полмиллиона долларов, был ли он на самом деле - неизвестно. У погибшего Метельского был молочный бизнес в России. Не исключено, что фирмы перестали приносить прибыль. Фигурантам были предъявлены обвинения в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве имущества, незаконном действии с оружием. Есть версия, что подозреваемые не планировали убить бизнесмена. Фигурантам нужны были деньги, а не погибший. Следствие полагает, что исполнитель вышел за рамки договоренностей. Вполне возможно, что свет удастся пролить на суде, куда уже переданы материалы уголовного дела.