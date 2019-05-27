По версии МВД, оба преступления произошли с разницей в несколько месяцев. Почему так шло расследование, расскажет Владимир Королев. Следователи уверяют, что два резонансных убийства в Минском и Березинском районах - дело рук одних и тех же людей. В сентябре 2016 один из бизнесменов Березино Андрей Метельский погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Неизвестный хладнокровно выстрелил ему в шею, потом поджег автомобиль. Все это было сделано на трассе в 7 утра, практически в час пик. Горящая машина вмиг привлекла внимание. Огонь уничтожил следы, по которым можно было идентифицировать преступника. Но экспертиза установила, что выстрел в шею произвели с расстояния в 2 см. Т.е. убийца находился в салоне. Велика вероятность того, что жертва знала нападавшего. Правоохранителям пришлось отработать весь круг общения Метельского, а это около 700 человек, кому звонил бизнесмен. В хронологическом порядке отрабатывались контакты и действия погибшего. Было установлено, что с 2011 года погибший стал внезапно покупать машины, квартиры, давать деньги в долг. Следствие вышло на бизнес в России.