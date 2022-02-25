3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
В режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции
25.02.2022
Выпуски
15 видео
В режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции25.02.2022
В режиме правды | О флагмане белорусской промышленности30.03.2022
В режиме правды | Какие цели преследует НАТО расширением на Восток23.03.2022
В режиме правды | Что происходит на мировом рынке продовольствия |Cмогут ли белорусы прокормить себя16.03.2022
В режиме правды | Кто создает информационные бомбы, давит на психику и стучится к нам в соцсети09.03.2022
В режиме правды | Фейки о спецоперации в Украине | Консультанты Зеленского | Жизнь в Донбассе02.03.2022
В режиме правды | Сценарий срыва референдума | Экстремистские СМИ | Белорусский флаг на Олимпиаде17.02.2022
В режиме правды | По телеку враньё! Только независимые СМИ говорят правду!09.02.2022
В режиме правды | Перамены "по-украински" | Фейки о "щедром Западе" | Лицемерный Майдан02.02.2022
В режиме правды | Фейки от Украины | Военная техника на границе | Сценарии цветных революций.26.01.2022
В режиме правды | Литовская "независимость" |Бегство молодёжи из Литвы |Развал промышленных гигантов19.01.2022
В режиме правды | История экстремистской пропаганды | Как из хранителей правды рисовали врага12.01.2022
В режиме правды | Люди из народа о социальной политике Беларуси в сравнении с другими странами05.01.2022
В режиме правды | Манипуляции польских верхов | Реальная зарплата поляков | Фейки о жизни в Польше29.12.2021
В режиме правды | Кризис на белорусско-польской границе | Фейки о Беларуси | Беженцы в Европе22.12.2021
В режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c7b4d77d-726b-4578-a244-427e2d5c146f/conversions/cade78ca-bdae-42af-8dc0-f5c559cc5ca5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c7b4d77d-726b-4578-a244-427e2d5c146f/conversions/cade78ca-bdae-42af-8dc0-f5c559cc5ca5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c7b4d77d-726b-4578-a244-427e2d5c146f/conversions/cade78ca-bdae-42af-8dc0-f5c559cc5ca5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/c7b4d77d-726b-4578-a244-427e2d5c146f/conversions/cade78ca-bdae-42af-8dc0-f5c559cc5ca5-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции
Референдум ещё не состоялся, результатов, естественно, ещё и быть не может, а тезисы о его непризнании уже вовсю навязываются белорусам.
— Кто на самом деле боится честного голосования?
— С кем в принятии решений реально советуется Лукашенко?
— Зачем в принципе нужны Референдумы?