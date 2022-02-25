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В режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции

25.02.2022

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В режиме правды | Референдум нужен только Президенту? | Что бесит Запад в новых пунктах Конституции

Референдум ещё не состоялся, результатов, естественно, ещё и быть не может, а тезисы о его непризнании уже вовсю навязываются белорусам.

— Кто на самом деле боится честного голосования?

— С кем в принятии решений реально советуется Лукашенко?

— Зачем в принципе нужны Референдумы?

В режиме правды

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