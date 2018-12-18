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Режиссёр Большого театра Михаил Панджавидзе и солистка Екатерина Головлёва открыли закулисье Рождественского оперного форума и рассказали, как выбирают меню для новогоднего стола

18.12.2018

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Режиссёр Большого театра Михаил Панджавидзе и солистка Екатерина Головлёва открыли закулисье Рождественского оперного форума и рассказали, как выбирают меню для новогоднего стола