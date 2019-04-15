Рядовой упал с высоты. СК устанавливает обстоятельства происшествия

Изучить психологический климат в коллективе, опросить каждого солдата. Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела устанавливает обстоятельства происшествия в войсковой части в Минске с участием 21-летнего военнослужащего. Напомним, что накануне военное ведомство сообщило, что 13 апреля рядовой 120-й отдельной механизированной бригады в Минске упал с высоты. Андрея Макоеда лежащим на газоне обнаружили сослуживцы. Парню была оказана первая медицинская помощь. И сегодня стало известно, что врачи оценивают состояние солдата как тяжелое, он перенес операцию.



В то же время в телеграм-канале СК появилась информация, что следователи отрабатывают различные версии случившегося. Собранные данные дают им основания утверждать, что никто из части с солдатом, выпавшим из окна туалета на четвертом этаже казармы, не контактировал. Согласно официальной информации, Андрей Макоед находился в помещении один. Известно, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 145 – «Доведение до самоубийства». Если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, то таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.