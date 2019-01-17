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Семья с 6-летним ребенком попала в серьезное ДТП в Вороновском районе
17.01.2019
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21 видео
Семья с 6-летним ребенком попала в серьезное ДТП в Вороновском районе17.01.2019
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Семья с 6-летним ребенком попала в серьезное ДТП в Вороновском районе
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Авария произошла накануне днем на дороге Гродно - Радунь. На крутом повороте водитель "форда" не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась во встречный "фольксваген". От удара второе авто вылетело в кювет. Сообщается, что в "фольксвагене" находилась семья с малышом. В результате удара жена водителя, которая находилась на переднем сидении, получила переломы и была доставлена в больницу. Ребенка от травм спасло детское кресло.