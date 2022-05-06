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С днем Победы! | История о том, чего стоили боевые ордена и медали

06.05.2022

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С днем Победы! | История о том, чего стоили боевые ордена и медали

Герои ролика - Федор Морозов (14 лет) и его прадедушка Сергей Егорович Агеенко. Свой военный путь начал с артиллерийского полка, а после отправился защищать Родину на 2-й Белорусский фронт. Получил два ранения. Сейчас с гордостью, но со слезами на глазах показывает внукам и правнукам свои медали и ордена.

С днем Победы!

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