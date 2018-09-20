Серую схему могилевских таксистов раскрыли сотрудники ДФР

В объезд закона рулили некоторые таксисты в Могилеве. Серую схему раскрыли сотрудники ДФР. В ходе проверки контролеры выяснили, что перевозчики занимались трансфером - вроде бы все логично. Хотя есть одно но. В качестве индивидуальных предпринимателей они зарегистрированы не были. И все же придать хотя бы видимость легальности своему делу нарушители попытались. А может просто искали клиентов. Для работы они использовали сервис заказа такси, который принадлежал столичной компании. В ее штате водители не состояли. Условие - после регистрации на сайте, за заказы, полученные от портала, необходимо было перечислять в бюджет так называемого работодателя 5 % от суммы. Предложения о заказах размещались в общем доступе для всех пользователей площадки - как для ИП, в том числе взять заказ могли и так называемые бомбилы. Нарушителям придется заплатить штраф, а полученный доход конфискуют - таково решение суда. Также в ДФР отмечают: граждане, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, могут быть привлечены и к уголовной ответственности.