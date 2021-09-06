Серые схемы лесного бизнеса

Комитет Госконтроля Беларуси раскрыл серые схемы продаж белорусского леса.



Шесть миллионов рублей - потери для государства за полтора года. Цифру озвучил Комитет госконтроля по результатам проведенных проверок по реализации белорусского леса.



Серые схемы продаж древесины, самые нестандартные ходы, которые придумал криминальный лесной бизнес, раскроет фильм Агентства теленовостей в этот понедельник.За полтора года плотной работы по наведению порядка в отрасли установлено порядка 200 тысяч кубометров древесины, попавшей в теневой оборот.



Что должно в корне изменить ситуацию? Что внедряют сегодня лесхозы по инициативе контролеров?

