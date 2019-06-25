Сегодня в СК подтвердили: в отношении Константина Бурыкина расследуется уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего". Проще говоря, педофилия. Причем третья часть подразумевает, что действия повлекли тяжкие последствия и предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела следствие пока не озвучивает. Отметим, что этот мужчина уже отбывает срок заключения за незаконные действия в отношении боеприпасов и составных частей огнестрельного оружия. Во время обыска дома у Бурыкина обнаружили нацистскую литературу и атрибуты. Напомним, священнослужителя задержали осенью 2016 года. Во время обыска в квартире Бурыкина были найдены наган и браунинг образца 1910 года. Оба пистолета были непригодны для стрельбы, однако, как установила экспертиза, после незначительного ремонта могли бы снова стать боевыми. Кроме того, в квартире священника были найдены патроны. Сам подсудимый отмечал, что оружие ему подарили товарищи, а боеприпасы нашел сын на стройке. По итогу следствия собрали 6 томов дела.